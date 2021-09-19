Туск звинуватив владну партію в намірі вивести Польщу з ЄС і закликав змінити конституцію

Качинський і прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заперечили заяви про те, що PiS планує вихід Польщі з ЄС
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Кривавий путін погрожує роздавати паспорти громадянам України, а Зеленський розважається на пляжірозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Рішення поїхати до Туреччини розкритикувала частина соратників чинного президента України Петра Порошенка. Зокрема, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у мережі, що Порошенко протягом останніх п’ятьох років мав лише кілька днів відпустки і не мав вихідних.читати
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