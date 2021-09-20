Коронавірус: США зібралися змінити політику в’їзду до країни – для іноземців через вакцинацію

Адміністрація Джо Байдена збирається змінити політику в’їзду до країни від листопада, підтвердив координатор Білого дому з питань COVID-19 Джефф Заєнц
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Бандюк ахметов купив зелених. Ми припиняємо платити йому за електроенергію!розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
У світі відбувається різке падіння цін на енергоресурси: нафту, газ і вугілля. Це потягнуло за собою зниження цін на електроенергію. І тільки в Україні навіть під час кризи, епідемії та карантину відбулося зростання ціни. Це саме те, що там довго та агресивно лобіювала компанія ДТЕК бандюка ахметовачитати
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