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Apple розробляє технологію діагностики депресії за допомогою смартфона – The Wall Street Journal

Розробники прагнуть створити алгоритми, які зможуть виявляти депресію і когнітивні порушення, аналізуючи дані датчиків у пристроях Apple, в тому числі показники про фізичну активність, режим сну, манеру набору тексту

дата публікації: 21-09-2021



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