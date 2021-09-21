Apple розробляє технологію діагностики депресії за допомогою смартфона – The Wall Street Journal

Розробники прагнуть створити алгоритми, які зможуть виявляти депресію і когнітивні порушення, аналізуючи дані датчиків у пристроях Apple, в тому числі показники про фізичну активність, режим сну, манеру набору тексту
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Бодя-качконіс перейшов в касту ображених і хвалиться насмоктаним в бєні багатствомрозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Бодя-качконіс (Андрій Богдан) перейшов в касту ображених, хвалиться багатством, насмоктаним в товстозадого бєні коломойського і шукає нових клієнтівчитати
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