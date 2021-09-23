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Біля Верховної Ради сталася штовханина між «ФОПівцями» та правоохоронцями

«ФОПівці» вже тривалий час проводять акції за спрощену систему оподаткування

дата публікації: 23-09-2021



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