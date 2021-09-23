В Україну прибув літак із людьми, евакуйованими з Афганістану

Серед евакуйованих є студенти, які найближчим часом навчатимуться в римському університеті La Sapienza
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Не спи моя Рідна Земля, прокинься Моя Україно!розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Я думаю уже більшість учасників секти бекаючої маси “73%” зрозуміли, що грошей і дешевих комунальних послуг зелений вова оманський їм не дасть. Тому слухайте пісню, дивіться відеоряд, думайте над словами, згадуйте добрим словом Героїв, тримайте порох сухим і готуйтесь до нового Майдану!читати
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