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Axios: Росія прагне провести переговори щодо Сирії зі США та Ізраїлем

Востаннє тристороння зустріч щодо Сирії за участю США, Ізраїлю та Росії відбувалася в Єрусалимі в 2019 році

дата публікації: 23-09-2021



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розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

Я думаю уже більшість учасників секти бекаючої маси “73%” зрозуміли, що грошей і дешевих комунальних послуг зелений вова оманський їм не дасть. Тому слухайте пісню, дивіться відеоряд, думайте над словами, згадуйте добрим словом Героїв, тримайте порох сухим і готуйтесь до нового Майдану!

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