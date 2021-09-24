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У Росії заявили про початок четвертої хвилі COVID-19

У Росії зафіксовано новий сплеск захворюваності на COVID-19. За офіційними даними, зростання на 6-7% спостерігається у 36 регіонах, в тому числі і в Москві.

Як передає Російська служба Радіо Свобода, низка регіонів вже оголосила про четврту хвилю.

Число нових випадків перевищує 21 тисячу на день, офіційно загальна кількість інфікованих з початку пандемії наближається до позначки в 7,5 мільйонів осіб.

У Росії повністю вакциновані 43 мільйона людей (29% населення), це менше за середньосвітовий рівень вакцинації (43,7%).

дата публікації: 24-09-2021



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розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

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