В Україні у неділю потепліє до +23 градусів

Вдень на заході, півдні, сході та в центрі країни – +18…23. На півночі – +14…17. Опадів не очікується
…
Итальянская прокуратура просит суд привлечь к ответственности Алексея Азарова за создание фиктивной фирмы и “отмывание“ денегрозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Прокуратура итальянского города Милан просит суд привлечь к ответственности Алексея Азарова (сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова) за создание фиктивной фирмы и “отмывание“ денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюевачитати
коментарі: