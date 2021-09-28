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До Китаю запустили залізничний маршрут з українським експортом

Україна нарощує економічне співробітництво з Китаєм на тлі погіршення стосунків між КНР та США і низкою країн Заходу

дата публікації: 28-09-2021



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