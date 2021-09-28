У Данії збираються продовжити заборону на розведення норок

Нинішня заборона, яка була запроваджена минулого року після того, як коронавірус поширився на кілька сотень норкових ферм, і спонукала уряд наказати вбити всіх норок у країні, діятиме до 2022 року.
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Зеленський – це москальське хамло, яке служить злодію Коломойськомурозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Якшо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої, і не треба, борючись за право стати президентом, нищити честь і гордість президентського статусучитати
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