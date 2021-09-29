«Україна залишається приводом для занепокоєння» – кілька країн ЄС оцінили дію «безвізу»

Сім країн Євросоюзу проаналізували звіт про візову лібералізацію, кілька з них згадали Україну
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Світ шокований призначенням адвоката Коломойського головою АП і називає це олігархічним реваншемрозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України міжнародні оглядачі були стурбовані його потенційними кадровими призначеннями – зокрема, тим, чи приведе він до влади когось з оточення олігарха Ігоря Коломойського. Ми зібрали перші реакції міжнародних оглядачівчитати
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