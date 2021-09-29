80-річчя трагедії Бабиного Яру: вшанування пам’яті жертв Голокосту в Києві (фоторепортаж)

80 років тому в Києві сталася одна з найбільших трагічних подій в історії міста і в історії України періоду Другої світової війни. Наприкінці вересня 1941 року німецькі нацисти в урочищі Бабин Яр знищили єврейське населення міста. Відтак Бабин Яр став символом Голокосту і нацистських злочинів загалом.
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Police investigators with Israel’s National Fraud Squad drove up to Benjamin Netanyahuрозділ: En, Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Police investigators with Israel’s National Fraud Squad drove up to the heavily-guarded residence of Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem, …читати
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