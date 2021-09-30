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Росія використовує каральну психіатрію проти шамана Габишева – Amnesty International

«Він став символом небажання простих людей миритися з урядом Володимира Путіна, який усе більше і більше посилює тиск» – правозахисники

дата публікації: 30-09-2021



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Інфографіка зарплат міністрів за грудень, у кого яка вийшла після підвищення
розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

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