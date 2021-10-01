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Депутати «Слуги народу» в Трускавці прокоментували збір підписів за відставку Разумкова 

«Кращий спікер в історії», і «коли гравець втомлюється, його треба замінити»

дата публікації: 01-10-2021



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Зе+Богдан
Підтримай петицію за відставку Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича
розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону про очищення влади (люстрацію). Відповідно до відкритої інформації, Богдан двічі працював в уряді Азарова, а звільнив уже Яценюк після Революції Гідності 5.03.2014 року.

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