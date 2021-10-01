Home  /  Усі новини  /  У Росії четверту добу поспіль фіксують високі показники смертності через COVID-19

У Росії четверту добу поспіль фіксують високі показники смертності через COVID-19

За добу в Росії через коронавірусну хворобу померли 887 людей – це новий максимум, який оновлюється четвертий день поспіль. За даними оперативного штабу із боротьби з коронавірусом, всього за останню добу в країні виявили 24 522 нових випадків зараження.

Напередодні повідомлялося про 867 померлих і 23 888 нових хворих.

У столиці Москві за день зафіксували 3993 хворих на COVID-19.

Всього з початку пандемії в Росії, за офіційними даними, COVID-19 виявили у 7 535 548 осіб, померли 208 142 людини.

У Москві з 1 жовтня всім пацієнтам з симптомами ГРВІ проводитимуть експрес-тест на антиген, позитивний результат вважатиметься підтвердженим випадком COVID-19. Усіх із позитивним тестом відправлятимуть на самоізоляцію.

дата публікації: 01-10-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Wildberries.ua – це хакерський проект пукіна для викрадення грошей українців і втюхування їм вати
розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини

Аналогічні шахрайсько-пропагандистські сайти запущені у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизії, Польщі, та Словакії. Центальний офіс знаходиться у столиці путляндії, а з метою прикриття …

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: