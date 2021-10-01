У Росії четверту добу поспіль фіксують високі показники смертності через COVID-19

За добу в Росії через коронавірусну хворобу померли 887 людей – це новий максимум, який оновлюється четвертий день поспіль. За даними оперативного штабу із боротьби з коронавірусом, всього за останню добу в країні виявили 24 522 нових випадків зараження.

Напередодні повідомлялося про 867 померлих і 23 888 нових хворих.

У столиці Москві за день зафіксували 3993 хворих на COVID-19.

Всього з початку пандемії в Росії, за офіційними даними, COVID-19 виявили у 7 535 548 осіб, померли 208 142 людини.

У Москві з 1 жовтня всім пацієнтам з симптомами ГРВІ проводитимуть експрес-тест на антиген, позитивний результат вважатиметься підтвердженим випадком COVID-19. Усіх із позитивним тестом відправлятимуть на самоізоляцію.

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