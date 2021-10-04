Кулеба їде з робочим візитом до Польщі – МЗС

Зокрема, планується зустріч міністра з представниками країн «Люблінського трикутника» для обговорення протидії «Північному потоку-2»
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Перша пропозиція Народного Вето для Зеленського: не платити шахраю Коломойському 2 мільярди доларіврозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Так як колишній корпоративний секретар “ПриватБанку” (людина на зарплаті в Коломойського – ред.), а тепер банківський експерт команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова уже пропонує повернути екс-співвласнику фінустанови Ігорю Коломойському 2 мільярди доларів!читати
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