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Криголам James Clark Ross прибув в Одесу

У МОН зазначили, що завдяки криголаму українські науковці зможуть не тільки повернутися до досліджень Світового океану, але й розв’язати логістичні проблеми на антарктичній станції «Академік Вернадський»

дата публікації: 05-10-2021



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