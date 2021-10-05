Криголам James Clark Ross прибув в Одесу

У МОН зазначили, що завдяки криголаму українські науковці зможуть не тільки повернутися до досліджень Світового океану, але й розв’язати логістичні проблеми на антарктичній станції «Академік Вернадський»
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Агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Приватбанкурозділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини
Агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Приватбанку з “ССС” до “RD” (обмежений дефолт). В агентстві відзначають, …читати
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