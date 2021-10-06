Russia’s FSB Seeks Arrest of Investigative Journalist

Russia’s Federal Security Service has issued an arrest warrant for investigative journalist Roman Dobrokhotov, editor of the Insider news website. He’s being accused of illegally crossing the border into Ukraine in August and could face up to two years in prison. Anna Rice has the story.
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Плата за розподіл газу – нова схема пограбування українціврозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
У європейській практиці категорично заборонена монополія! І у споживача є можливість вибрати собі постачальника газу, електрики і інших комунальних послуг з 8-10 можливих компаній. А зе-команда брехала, бреше і буде брехати, бо ж вони прийшли за гешефтами і лише активні українці можуть їх зупинити!читати
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