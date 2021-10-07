Відносини між альянсом і Росією різко погіршилися в 2014 році після того, як Москва анексувала український півострів Крим і розпалила збройний конфлікт на сході України
…
В.о. міністра енергетики ольга буславець працює на бандюка ахметоварозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
усе це марення спрямоване на збільшення споживання електроенергії, яке продукує бандюк ахметов, спалюючи мазут і забруднюючи атмосферу. Також це дало можливість дтек підняти ціну на свою електроенергію на 40%!!!читати
коментарі: