Home  /  Усі новини  /  Кремль: вигнання 8 російських дипломатів при НАТО підриває зв’язки Москви з альянсом

Кремль: вигнання 8 російських дипломатів при НАТО підриває зв’язки Москви з альянсом

Відносини між альянсом і Росією різко погіршилися в 2014 році після того, як Москва анексувала український півострів Крим і розпалила збройний конфлікт на сході України

дата публікації: 07-10-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

В.о. міністра енергетики ольга буславець працює на бандюка ахметова
розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

усе це марення спрямоване на збільшення споживання електроенергії, яке продукує бандюк ахметов, спалюючи мазут і забруднюючи атмосферу. Також це дало можливість дтек підняти ціну на свою електроенергію на 40%!!!

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: