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Pontiff Voices ‘Shame’ as French Inquiry Finds Massive Child Sex Abuse

Victims of sexual abuse by priests in France are calling for historic reform of the Catholic Church after an independent commission found that hundreds of thousands of children had suffered systematic abuse over the past seven decades. Henry Ridgwell reports.

дата публікації: 07-10-2021



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