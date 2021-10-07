Victims of sexual abuse by priests in France are calling for historic reform of the Catholic Church after an independent commission found that hundreds of thousands of children had suffered systematic abuse over the past seven decades. Henry Ridgwell reports.
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Як дегенерат Портнов служив Віктору Януковичу і допомагав йому обкрадати і вбивати українців, а тепер проситься до Зеленськогорозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Щодо ролі Андрія Портнова у цій справі, то Тимошенко ще задовго до оголошення вироку стверджувала: «Кілька годин тому у Януковича була «сходка», де були Хорошковський, Льовочкін, Портнов та Отрош (глава Печерського суду). Узгоджували мій вирок». А 28 липня 2011 року Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання щодо залученості Андрія Портнова у цей процес, сказала: «Йому безпосередньо доручено все це проводити», вкотре наголосивши, що завдання «засудити її» дав безпосередньо Віктор Янукович. Ось такий Андрій Брут-Портнов з Луганська.читати
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