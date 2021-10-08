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Russian Movie Crew Makes History in Space

A Russian film crew blasts into space on a moviemaking history mission, an American actor known for playing a space explorer gets the chance to see the real deal, and more. VOA’s Jesusemen Oni has more on the Week in Space.

дата публікації: 08-10-2021



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