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Nobel Peace Prize Awarded to Philippine, Russian Press Freedom Defenders

Russian journalist Dmitry Muratov of Novaya Gazeta and Philippine journalist Maria Ressa of Rappler have been named the recipients of this year’s Nobel Peace Prize — a move press freedom advocates hope will shine light on the threats to a global free press. Esha Sarai has more. Tommy Walker contributed.

дата публікації: 09-10-2021



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