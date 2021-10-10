У Польщі відбулися масові акції за збереження країни в Євросоюзі

У європейській практиці категорично заборонена монополія! І у споживача є можливість вибрати собі постачальника газу, електрики і інших комунальних послуг з 8-10 можливих компаній. А зе-команда брехала, бреше і буде брехати, бо ж вони прийшли за гешефтами і лише активні українці можуть їх зупинити!

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