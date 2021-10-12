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Венедіктова повідомила МКС про організовані бойовиками на Донбасі «паради військовополонених»

Генпрокурор Ірина Венедіктова зазначила, що загалом до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду направили 24 інформаційні повідомлення.

дата публікації: 12-10-2021



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