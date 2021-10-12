Home  /  Усі новини  /  Найчастіше з початку року прикордонникам пропонували хабарі, щоб уникнути самоізоляції – ДПСУ

Найчастіше з початку року прикордонникам пропонували хабарі, щоб уникнути самоізоляції – ДПСУ

Найчастіше з початку року – близько 500 випадків – громадяни пропонували прикордонникам неправомірну вигоду за безперешкодний перетин державного кордону без встановлення додатку «Вдома» чи без проходження самоізоляції, повідомили у Держприкордонслужбі України.

«Також зафіксовано більш як 200 спроб пропонування співробітникам Держприкордонслужби хабарів за пропуск через кордон без негативного ПЛР-тесту або страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19. Здебільшого такі правопорушення мали місце в пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС та Білоруссю», – йдеться в повідомленні.

Крім того, від початку року задокументовано тисячу спроб підкупу охоронців кордону.

«Загальна сума запропонованих правоохоронцям коштів склала 1,5 млн гривень у національній та іноземній валюті. Варто зазначити, що цей показник в порівнянні з минулорічним зріс більш як на 60 відсотків. Впродовж 9 місяців минулого року зафіксовано 380 спроб підкупити прикордонників, сума запропонованих хабарів тоді склала 800 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

Також майже щоденно фіксуються пропозиції неправомірної вигоди прикордонникам в КПВВ на лінії розмежування та на адмінмежі з Кримом, додали в ДПСУю

За даними Держприкордонслужби, переважно за отримання та надання хабарів, судами притягнуто до відповідальності 40 осіб. Обвинувальні вироки отримали 21 прикордонник та 19 цивільних.

дата публікації: 12-10-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Marine Le Pen said on January 3 that Russia’s annexation of Ukraine’s Crimea in 2014 was “not illegal”
розділ: En, Важливі новини, Світові новини, Усі новини

France’s far-right leader and presidential candidate Marine Le Pen said on January 3 that Russia’s annexation of Ukraine’s Crimea in …

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: