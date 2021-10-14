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Попри візит представника талібів до Анкари, Туреччина не планує визнавати уряд «Талібану»

Самопризначений уряд «Талібану» намагається завоювати легітимність через міжнародне визнання

дата публікації: 14-10-2021



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@Мережа Правди

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Путін+Коломойський
Американці сьогодні практично гарантують Коломойському повне кримінальне переслідування і конфіскацію активів, тому він зацікавлений у зближенні з путіним
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Справа підкріплена фактажем, там повно доказів, як Коломойський крав гроші Приватбанку і є ще друга справа, яка розслідується ФБР. Це справа про відмивання грошей. У тому числі відмивання грошей на користь Януковича. А там близько 35 мільярдів доларів, які відмиті Приватом через його кіпрську філію.

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