Home  /  En, Усі новини  /  US Defense Secretary Heads to Eastern Europe, NATO Next Week

US Defense Secretary Heads to Eastern Europe, NATO Next Week

U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin heads to Europe next week for talks with allies concerned about Russia and what the NATO military alliance will focus on now that the withdrawal from Afghanistan is complete. VOA Pentagon correspondent Carla Babb reports.

дата публікації: 15-10-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Путін+Коломойський
Крадун Коломойський ліг під кривавого Путіна: конфлікт на Донбасі є громадянською війною українців!
розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини

Ізраїльський бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі відбувається громадянський конфлікт, при якому одну зі сторін підтримує Російська Федерація. На Донбасі громадянський конфлікт. Можна сказати, і громадянська війна. На уточнююче запитання, хто з ким воює на Донбасі, бізнесмен відповів: “Українці з українцями”.

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: