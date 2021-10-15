US Defense Secretary Heads to Eastern Europe, NATO Next Week

U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin heads to Europe next week for talks with allies concerned about Russia and what the NATO military alliance will focus on now that the withdrawal from Afghanistan is complete. VOA Pentagon correspondent Carla Babb reports.
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Крадун Коломойський ліг під кривавого Путіна: конфлікт на Донбасі є громадянською війною українців!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Ізраїльський бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі відбувається громадянський конфлікт, при якому одну зі сторін підтримує Російська Федерація. На Донбасі громадянський конфлікт. Можна сказати, і громадянська війна. На уточнююче запитання, хто з ким воює на Донбасі, бізнесмен відповів: “Українці з українцями”.читати
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