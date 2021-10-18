СБУ заявляє про викриття схеми, за якою в Україні «легалізували» 3,5 тисячі мігрантів

За даними правоохоронців, через цей механізм до України заїхали близько 3,5 тисячі людей із країн «підвищеного терористичного ризику»
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Служка бєні олександр дубінський подавав документи на отримання громадянства Румуніїрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Журналісти-розслідувачі отримали документи, які підтверджують, що у грудні 2017 року олександр дубінський подав заявку на отримання громадянства Румунії. А Національне агентство з питань громадянства Румунії присвоїло йому персональний номерчитати
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