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Угорщина: на праймеріз опозиції перемагає мер провінційного міста

Пітер Маркі-Зай – практикуючий католик і батько семи дітей – заявляв, що тільки він може завоювати симпатії як лівих виборців, так і консерваторів

дата публікації: 18-10-2021



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