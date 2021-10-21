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Mixed-Race Children Taken from Belgian Congo Mothers Sue for Crimes Against Humanity

A group of mixed-race women who were abducted as children by state officials in what was then Belgian Congo is suing the Belgian state for crimes against humanity. As Henry Ridgwell reports, the case comes as Belgium struggles to reconcile with its brutal colonial past.

дата публікації: 21-10-2021



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