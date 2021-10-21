Mixed-Race Children Taken from Belgian Congo Mothers Sue for Crimes Against Humanity

A group of mixed-race women who were abducted as children by state officials in what was then Belgian Congo is suing the Belgian state for crimes against humanity. As Henry Ridgwell reports, the case comes as Belgium struggles to reconcile with its brutal colonial past.
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Чи Зеленський принесе Україні мир, якого в Ізраїлі не можуть досягти уже 70 років? Чи це спроба повторення зрадливої політики януковича?розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Припинення вогню Ізраїлем означає знищення цієї держави варварами з якими неможливо домовитися! Те ж саме стосується і України. Тому у нас є лише один шлях: швидке нарощування військової потужності і повернення в світовий клуб ядерних держав. Бо скажений московський пес боїться лише палки і не здатний до компромісів.читати
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