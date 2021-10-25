Джонсон у розмові з Путіним підкреслив важливість суверенітету України

Джонсон і Путін провели телефонну бесіду перед проведенням 26-ї конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбудеться в Глазго 1-2 листопада
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Зеленський негайно припини переслідування Героїв України!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Так званий печерський районний суд Києва знову продовжив до 1 червня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканту й ветерану АТО Андрію Антоненку (Riffmaster)читати
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