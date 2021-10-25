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Джонсон у розмові з Путіним підкреслив важливість суверенітету України

Джонсон і Путін провели телефонну бесіду перед проведенням 26-ї конференції країн-учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбудеться в Глазго 1-2 листопада

дата публікації: 25-10-2021



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