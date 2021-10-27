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Turkey Threatens New Attack Against Kurdish Fighters in Syria

Turkey is threatening to launch a new military operation against Syrian Kurdish forces after a deadly attack in Syrian territory where Turkish forces are present. Dorian Jones reports from Istanbul.

дата публікації: 27-10-2021



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