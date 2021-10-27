Turkey Threatens New Attack Against Kurdish Fighters in Syria

Turkey is threatening to launch a new military operation against Syrian Kurdish forces after a deadly attack in Syrian territory where Turkish forces are present. Dorian Jones reports from Istanbul.
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Зеленський мріє сидіти на Банковій 10 років і набирає фантастичні борги на цей термін. Хто буде їх віддавати?розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Міністерство фінансів України готується випустити нові євробонди, які будуть розраховані на 10 років. Нагадаємо, українські євробонди дешевшають через чутки про Коломойського і інцидент з Гонтаревої.читати
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