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Санду подякувала Зеленському за підтримку Молдови під час тиску з боку «Газпрому»

Молдова 22 жовтня оголосила надзвичайний стан після того, як наприкінці минулого місяця закінчився термін дії її газового контракту з російським «Газпромом»

дата публікації: 30-10-2021



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