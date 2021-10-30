У Сумах стався конфлікт між активістами «Правого сектору» та журналістами телеканалу «Наш»

Активісти «Правого сектору» прийшли до управління поліції в Сумській області після похорону свого товариша Олександра Іванини, якого ввечері 27 жовтня перед під’їздом його власного будинку на очах дружини вбив невстановлений чоловік
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У Пакистані почали нову кампанію щеплення від поліомієлітурозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Працівники охорони здоров’я в Пакистані повідомили про початок спеціальної п’ятиденної кампанії щеплення від поліомієліту на південному заході країни, де в …читати
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