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У Сумах стався конфлікт між активістами «Правого сектору» та журналістами телеканалу «Наш»

Активісти «Правого сектору» прийшли до управління поліції в Сумській області після похорону свого товариша Олександра Іванини, якого ввечері 27 жовтня перед під’їздом його власного будинку на очах дружини вбив невстановлений чоловік

дата публікації: 30-10-2021



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