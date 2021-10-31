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Climate Change Threatens Russia’s Permafrost and Oil Economy

Parts of the planet that were once thought to be permanently frozen are starting to thaw – posing problems for countries like Russia where permafrost covers vast areas of its territory. The thaw is threatening Russia’s oil economy as Oleksandr Yanevskyy tells us in this report narrated by Amy Katz.
Camera: Oleksandr Yanevskyy

дата публікації: 31-10-2021



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