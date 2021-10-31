Climate Change Threatens Russia’s Permafrost and Oil Economy

Parts of the planet that were once thought to be permanently frozen are starting to thaw – posing problems for countries like Russia where permafrost covers vast areas of its territory. The thaw is threatening Russia’s oil economy as Oleksandr Yanevskyy tells us in this report narrated by Amy Katz.
Camera: Oleksandr Yanevskyy
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Підтримай петицію за відставку Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповичарозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону про очищення влади (люстрацію). Відповідно до відкритої інформації, Богдан двічі працював в уряді Азарова, а звільнив уже Яценюк після Революції Гідності 5.03.2014 року.читати
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