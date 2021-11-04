Данія заарештувала російське наукове судно

У 2019 році видання Baird Maritime повідомляло, що канадський туроператор One Ocean Expeditions звинуватив Росію в тому, що вона здала йому в оренду цей корабель та однотипне судно «Академік Вавілов» для перевезення туристів, але потім забрала їх на порушення договору

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