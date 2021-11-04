НСЗУ виплатила медзакладам майже 400 млн грн за проведення щеплень проти COVID-19

Національна служба здоров’я України з початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 виплатила медзакладам 397 мільйонів гривень за проведення щеплення. За даними НСЗУ, нині вакцинуватися можна у 1174 медзакладах (із них 65 приватних та 14 ФОП), які мають угоду з НСЗУ на відповідний пакет.

«Лідерами з виплат за вакцинацію від «ковіду» є такі регіони: місто Київ отримало за вакцинацію понад 62 млн грн; Дніпропетровська область – понад 37 млн грн. Найбільші виплати отримали такі медзаклади: Тернопільський центр первинної медико-санітарної допомоги – понад 3,1 млн грн; Центр первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міськради – понад 2,8 млн грн; Центр первинної медико-санітарної допомоги Печерського району Києва – понад 2, 6 млн грн», – йдеться в повідомленні.

НСЗУ пояснює: вакцинацію проводять мобільні команди, або команди, які безпосередньо працюють в пунктах щеплень. Вони отримують оплату за фактичну кількість провакцинованих осіб: 25 грн – за першу дозу введеної вакцини і 60 грн – за другу.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 1 листопада понад 10 млн пацієнтів отримали одну дозу вакцини від ковіду і понад 7,5 мільйонів отримали дві дози.

Вакциною Файзер щеплені понад 4 мільйони 300 тисяч пацієнтів; вакциною Коронавак – понад 3 мільйони осіб; вакциною Астразенека – понад 1 мільйон 300 тисяч; вакциною Модерна – понад 1 мільйон осіб.

Щодо вікового розподілу пацієнтів, то найбільше вакцинованих у віковій групі 36-45 років — понад 1 мільйон 900 тисячі осіб, та 46-55 років – понад 1 мільйон 700 тисяч осіб.

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