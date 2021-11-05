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МОЗ дозволяє випробувати в Україні новітні препарати Pfizer і Merck від COVID-19

Велика Британія 4 листопада стала першою у світі країною, яка схвалила використання препарату проти COVID-19, розробленого американськими корпораціями Merck та Ridgeback Biotherapeutics

дата публікації: 05-11-2021



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