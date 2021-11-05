Home  /  Усі новини  /  Рада відсторонила Третьякову від 5 засідань, Геращенко – не змогла

Рада відсторонила Третьякову від 5 засідань, Геращенко – не змогла

Галину Третьякову відсторонили за висловлювання про смерть депутата від групи «За майбутнє» Антона Полякова

дата публікації: 05-11-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Зе+Хомчак
Зеленський призначив випускника московського військового училища Хомчака начальником Генштабу – Головнокомандувачем ЗС України
розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини

Руслан Хомчак закінчив Московське загальновійськове училище. А стрімкий кар’єрний зліт Хомчака розпочався після приходу до влади убивці і зрадника януковича. У 2011 році полковник Хомчак указом Президента України № 859/2011 від 23 серпня 2011 року отримує військове звання генерал-майора. У травні 2012 його підвищують з посади начальника штабу 8-го армійського корпусу до командира 6-го армійського корпусу, а у серпні 2013 року присвоюють військове генерал-лейтенанта.

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: