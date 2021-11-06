«Українські ляльки мандрують світом»: експозиція традиційних ляльок-мотанок у Києві (фоторепортаж)

Заява Коломойського про війну українців з українцями адресована передовсім Росії та свідчить про зростання ризиків для України, через зраду Коломойського. Це означає, що Коломойський всіляко сигналізує Росії, що він – на боці Росії. Щоб Кремль сприймав його не як ворога, а навпаки – як свого корисного поплічника.

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