В Україні засудили «замах на прем’єр-міністра Іраку»

«Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави»
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Police investigators with Israel’s National Fraud Squad drove up to Benjamin Netanyahuрозділ: En, Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Police investigators with Israel’s National Fraud Squad drove up to the heavily-guarded residence of Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem, …читати
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