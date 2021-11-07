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В Україні засудили «замах на прем’єр-міністра Іраку»

«Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави»

дата публікації: 07-11-2021



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