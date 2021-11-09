МВС Німеччини закликає ЄС вжити заходів щодо потоку мігрантів із Білорусі 

«Польща чи Німеччина не можуть впоратися з цим наодинці»
…
Матір все пам’ятає! До дня загибелі Героя України Ігоря Брановицького… Вічна Слава Героям!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Ніна Брановицька – матір Героя України, солдата 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБр із позивним «Натрій», Ігоря Брановицького. Вона живе надією на справедливість. Вона хоче, щоб убивство її сина в полоні визнали воєнним злочином і розслідували, як порушення Женевської конвенціїчитати
коментарі: