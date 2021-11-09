ЦВК встановила результати проміжних виборів у Раду: перемогли представники «Слуги народу»

Згідно з даними комісії, в окрузі номер 184 у Херсонській області народним депутатом України обрано Сергія Козиря, в окрузі номер 197 на Черкащині – Віталія Войцехівського
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Перша пропозиція Народної Ініціативи для Зеленського: посадити Коломойського, Пінчука, Фірташа та Ахметова за несплату податків як Альфонса Капонерозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Посадити Коломойського, Пінчука, Фірташа та Ахметова за несплату податків в особливо великих розмірах, як колись ФБР знайшли можливість закрити на 11 років відомого американського гангстера Альфонса Капоне!читати
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