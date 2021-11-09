Poland Fears ‘Armed Escalation’ with Belarus as Migrants Mass on Frontier

Poland has warned of a possible armed escalation on its border with Belarus. Europe accuses Belarus of directing the migrants towards the border as part of a campaign of ‘hybrid warfare’. Henry Ridgwell reports from London. Producer: Henry Ridgwell, Barry Unger
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Зараз в Україні відсутній суд! За хабар в 20’000$ Олега Котенко він покарав штрафом 8’500 гривеньрозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Солом’янський райсуд Києва визнав винним керівника відділу Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова за отримання хабара за трансплантацію печінки. Його покарання – штраф. У рішенні суду йдеться, що доктора зобов’язали виплатити штраф у розмірі 8500 гривень.читати
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