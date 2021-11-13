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Режим Лукашенка використовує мігрантів для атаки Польщі, це означає й ЄС – міністр оборони Польщі (відео)

Президент і міністр оборони Польщі у п’ятницю 12 листопада відвідали прикордонників та поліцейських, які допомагають убезпечити кордон з Білоруссю. Президент Анджей Дуда віддав шану «надзвичайно відданим» силовикам, сказавши, що вони «чудово» виконують свою роботу.

дата публікації: 13-11-2021



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