Режим Лукашенка використовує мігрантів для атаки Польщі, це означає й ЄС – міністр оборони Польщі (відео)

Президент і міністр оборони Польщі у п’ятницю 12 листопада відвідали прикордонників та поліцейських, які допомагають убезпечити кордон з Білоруссю. Президент Анджей Дуда віддав шану «надзвичайно відданим» силовикам, сказавши, що вони «чудово» виконують свою роботу.
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WikiLeaks founder Julian Assange has once again denied that he obtained thousands of leakedрозділ: En, Важливі новини, Корупція, Усі новини
WikiLeaks founder Julian Assange has once again denied that he obtained thousands of leaked U.S. Democratic emails from Russian sources …читати
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