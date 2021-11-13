США та ЄС закликають Москву не ліквідувати «Меморіал»

11 листопада Генпрокуратура Росії звернулася до Верховного суду з вимогою ліквідувати «Міжнародний меморіал» за «систематичні порушення» закону про «іноземних агентів»
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Олександр ткаченко продовжує смоктати у смердючого товстозадого шахрая коломойськогорозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Законопроекти, які ініціює міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та народний депутат України Олександр Ткаченко щодо регуляції діяльності ЗМІ, можуть стати інструментами згортання свободи слова в Україні. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.читати
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