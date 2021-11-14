‘A Fragile Win’: Climate Pact Reached at Glasgow COP26 Summit

Nearly 200 countries signed the Glasgow Climate Pact at the end of the COP26 summit Saturday, pledging to speed up action on tackling climate change. However, last minute pressure from China and India saw key pledges on phasing out fossil fuels watered down. Henry Ridgwell reports from the summit.
Camera: Henry Ridgwell
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Корумпований печерський суд Києва не зміг обрати шахраю-втікачу Курченку запобіжний західрозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Печерський районний суд Києва не зміг обрати українському бізнесмену-втікачу Сергію Курченку запобіжний захід через відвід слідчому судді Володимиру Карабаню. Засідання …читати
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