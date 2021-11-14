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‘A Fragile Win’: Climate Pact Reached at Glasgow COP26 Summit

Nearly 200 countries signed the Glasgow Climate Pact at the end of the COP26 summit Saturday, pledging to speed up action on tackling climate change. However, last minute pressure from China and India saw key pledges on phasing out fossil fuels watered down. Henry Ridgwell reports from the summit.
Camera: Henry Ridgwell

дата публікації: 14-11-2021



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