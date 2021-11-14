The Mirror: Лондон готовий направити в Україну 600 своїх військових на тлі занепокоєння діями Росії

«Підготовка почалася після того, як представники оборонних відомств і голова МІ-6 повідомили урядові Британії, що президент Росії Володимир Путін становить явну і реальну небезпеку для України та Заходу»
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Позов щодо заборони підписувати закон про мову – це цинічна спроба проросійського реваншурозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав «цинічною спробою проросійського реваншу» поданий до Окружного адміністративного суду Києва позов із вимогою …читати
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