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The Mirror: Лондон готовий направити в Україну 600 своїх військових на тлі занепокоєння діями Росії

«Підготовка почалася після того, як представники оборонних відомств і голова МІ-6 повідомили урядові Британії, що президент Росії Володимир Путін становить явну і реальну небезпеку для України та Заходу»

дата публікації: 14-11-2021



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