3,5 тисячі мігрантів перебувають біля КПП на кордоні Білорусі з Польщею – речник польських спецслужб

Мігранти стоять перед парканом біля польського кордону, попереду – посилені загони польських прикордонників та армії, позаду – білоруські силовики
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Заява Коломойського про «війну українців з українцями» адресована передовсім Росії та свідчить про зростання ризиків для України, через зраду Коломойськогорозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Заява Коломойського про війну українців з українцями адресована передовсім Росії та свідчить про зростання ризиків для України, через зраду Коломойського. Це означає, що Коломойський всіляко сигналізує Росії, що він – на боці Росії. Щоб Кремль сприймав його не як ворога, а навпаки – як свого корисного поплічника.читати
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