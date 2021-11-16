Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули люди, був нелегальним – влада

Будинок для літніх людей у Дніпрі, де, за попередніми даними, через пожежу, загинули п’ятеро жінок, діяв нелегально. Про це повідомила начальниця управління соцзахисту департаменту соціальної політики міської ради Дніпра Ірина Максименко.

За її даними, заклад не внесений до реєстру установ, які надають соціальні послуги, тому міській владі нічого не було відомо про нього. Максименко зазначила, що у будинку було восьмеро людей з Дніпра. Зараз соцпрацівники телефонують родичам, пропонуючи або забрати літніх людей додому, або знайти інший заклад.

Заступник міського голови Едуард Підлубний запевнив, що цю ніч літні люди не ночуватимуть в цьому будинку.

«Зараз наші фахівці зідзвонюються з родичами цих людей, ми робимо все, аби їх забрали назад в родини, а тих, кого не зможуть, – ми людей все одно в тій будівлі не залишимо і знайдемо місце, де вони зможуть отримати ночівлю, притулок і затишок», – сказав він.

16 листопада у Дніпрі в приватному будинку для осіб літнього віку загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки.

Адміністраторку закладу затримали, справу відкрили за статтею про порушення протипожежної безпеки.

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